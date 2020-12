Acidente na BR-381: motorista do ônibus se apresenta à polícia

Dezenove pessoas morreram e 29 ficaram feridas no acidente que ocorreu na sexta-feira (4) (foto: Internet/Reprodução)

"O motorista do ônibus chegou há pouco à delegacia e será ouvido em instantes. O conteúdo dos depoimentos não será divulgado em atendimento ao disposto na Lei de Abuso de Autoridade", informou a Polícia Civil por meio de nota.

Traslado das vítimas

Luiz Viana de Lima, que dirigia oque caiu na BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas, se apresentou à delegacia da Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (7). O homem estava desaparecido desde o acidente, ocorrido na sexta-feira (4). O ônibus da empresa Localima caiu do viaduto conhecido como Ponte Torta, que fica no quilômetro 350 da rodovia . Odee a Polícia Civil de Minas Gerais confirmaram, até o momento, 19 mortes decorrentes do acidente. No total, 45 pessoas estavam no ônibus.Dez pessoas permanecem internadas em dois hospitais: oito no Hospital Margarida, em João Monlevade, e duas no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O saldo total é de 29 feridos. Os dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) mobilizados para o transporte das vítimas do acidente partiram no início da tarde desta segunda-feira (7) do aeroporto da Pampulha, em BH, rumo a Mata Grande (AL) . A aeronave modelo C-130 Hércules leva 14 dos 19 mortos da tragédia. Já os parentes - 24, no total - embarcaram no jato modelo C-99.Quatro famílias optaram por transportar seus entes queridos por conta própria, de carro. Uma delas saiu da capital mineira nesse domingo (6/12). A duração estimada da viagem é de um dia e meio.Um dos corpos e seu acompanhante não puderam seguir no avião da FAB, já que o carro da Prefeitura de João Monlevade que os transportava apresentou defeito na estrada e não conseguiu chegar ao aeroporto da Pampulha a tempo. Eles embarcarão posteriormente em voo comercial.Outros familiares e amigos das vítimas foram ao terminal se despedir dos viajantes, sob forte comoção. Tragédia de Monlevade. (