Motorista do acidente com ônibus na BR-381 ainda não foi localizado

(foto: Josagno Mota/Divulgação)



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou uma nota às 16h30 deste domingo (6/12) esclarecendo que ainda não foi localizado o motorista do ônibus que caiu do viaduto conhecido como “Ponte Torta” na BR-381, entre Nova Era e João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, na última sexta-feira.









Quatro corpos devem seguir para São Paulo, pela manhã desta segunda, via terrestre, sob os cuidados da Polícia Científica daquele Estado.





A Defesa Civil de Minas Gerais articula com a FAB a remoção dos demais corpos, que embarcam amanhã no Aeroporto da Pampulha ao meio-dia





De acordo com a Polícia Civil, representantes da empresa responsável pelo transporte dos passageiros, Localima Turismo, estiveram no Instituto Médico-Legal na tarde de ontem, no entanto, ainda serão intimados formalmente para prestar depoimentos no decorrer do inquérito policial.





'Motorista não é foragido'

A Polícia Civil afirmou em coletiva de imprensa no sábado (5/12) que oito testemunhas já prestaram depoimento. O outro motorista que fazia revezamento na direção morreu no local.





O delegado Paulo Tavares, que comanda as investigações do ponto de vista criminal, disse que as oitivas feitas até o momento são imprecisas para se tomar qualquer conclusão do fato.