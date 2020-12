MG marca início do ano letivo na rede pública sem prever aulas presenciais

Início do ano letivo na rede estadual tem data marcada, sem previsão da volta das aulas presenciais (foto: Reprodução/Pixnio) ano letivo na rede pública estadual de Minas Gerais terá início em 4 de março, de acordo com a Resolução 4.469 publicada nesta terça-feira (22/12) no Diário Oficial. A resolução define procedimentos de ensino, diretrizes administrativas e pedagógicas, porém não cita a volta das aulas presenciais. de Minas Gerais terá início em 4 de março, de acordo com a Resolução 4.469 publicada nesta terça-feira (22/12) no Diário Oficial. A resolução define procedimentos de ensino, diretrizes administrativas e pedagógicas, porém não cita a volta das









A resolução também prevê que os alunos devem passar pela avaliação diagnóstica da aprendizagem, que será aplicada entre 15 e 26 de março. O calendário garante o mínimo de 200 dias letivos e carga horária anual prevista para os diferentes níveis e modalidades de ensino.





O governo de Minas Gerais suspendeu as aulas presenciais na rede estadual em 18 de março deste ano devido à pandemia da COVID-19. Em outubro, a justiça barrou a decisão do governo de retomada das atividades presenciais na rede pública. Desde então, as escolas permanecem fechadas, sem previsão para o retorno das atividades.





Em nota, a Secretaria de Educação de Minas Gerais afirma que "as estratégias para o modelo a ser adotado no próximo ano letivo estão em construção. Uma consulta pública está aberta e objetiva ouvir a comunidade escolar sobre o assunto. Neste momento, o processo para a retomada das atividades escolares presenciais na rede pública estadual de ensino está suspenso, por determinação judicial".

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz