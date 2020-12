Médicos se unem a pais e professores exigindo o retorno das aulas em BH

Campanha visa pressionar pela liberação da volta às aulas presenciais nas escolas de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A Press) médicos pró-educação se uniu aos grupos de pais e educadores, sem vinculação política, que defendem que a Prefeitura de Belo Horizonte priorize o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais e particulares da cidade. A campanha espalhou outdoors pela cidade com frases como “Lugar de criança é na escola e nossas crianças estão adoecendo fora delas” e “Manter escolas fechadas durante a pandemia é um erro e causa impactos devastadores no aprendizado, no bem-estar físico e mental e na segurança das crianças”. Um grupo dese uniu aos grupos de, sem vinculação política, que defendem que a Prefeitura depriorize o rnasmunicipais e particulares da cidade. A campanha espalhou outdoors pela cidade com frases como “Lugar de criança é na escola e nossas crianças estão adoecendo fora delas” e “Manter escolas fechadas durante a pandemia é um erro e causa impactos devastadores no aprendizado, no bem-estar físico e mental e na segurança das crianças”.





06:00 - 28/11/2020 Polêmico retorno das aulas presenciais mobiliza municípios do interior de Minas transmissibilidade da COVID-19 na escola também pode aumentar se o número de casos estiverem altos, mas, segundo ela, são vários os motivos para que elas sejam reabertas. “O que nós queremos é que sejam feitas medidas para que esses casos reduzam, para que a gente possa voltar o mais rápido possível em 2021 com protocolo de segurança” disse Capuço. A médica pediatra cardiologista responsável pela criação do novo grupo, Carolina Andrade Bragança Capuço, afirma ter ciência que atambém pode aumentar se o número de casos estiverem altos, mas, segundo ela, são vários os motivos para que elas sejam reabertas. “O que nós queremos é que sejam feitas medidas para que esses casos reduzam, para que a gente possa voltar o mais rápido possível em 2021 com protocolo de segurança” disse Capuço.





Ainda segundo a médica, a escola não é só um local de conteúdo programático e sim um local de desenvolvimento humano e de personalidade. Segundo ela, declarações debatidas em instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) afirmam que quanto maior a vulnerabilidade social e econômica de um país mais a escola exerce o papel de proteção social.





Outro dado questionado pelos médicos é o de que 90% dos casos são os adultos que passam para as crianças, e não crianças que passam para os adultos. “As crianças estão adoecendo física, mental e socialmente. O número de abusos aumentou absurdamente, o número de maus-tratos, traumatismos, número de desidratação, infecções. Porque as crianças estão na rua. Elas não estão protegidas dentro de casa, como alguns alegam” afirma a pediatra.





De acordo com Carolina, uma parcela pequena da população que tem um nível sócio-econômico cultural mais elevado, que os pais trabalham home office, podem estar protegidos fisicamente. Mas as questões mental e social, a questão da construção da personalidade, os transtornos psíquicos gravíssimos, depressão, obesidade, tentativas de suicídio e até mesmo agressões não estão sendo levadas em conta pelo porder público quando decide a favor do fechamento das escola.





Para o grupo organizado de médicos, pais e professores, a saúde e a educação tem que vir antes de qualquer outro setor. Porém, eles dizem se sentirem desamparados, já que a vacina sequer foi testada na população pediátrica. E por isso, não tem como liberar um imunobiológico numa população que não foi testada ainda.



"Temos que ler mais, ver o que está acontecendo com o mundo, temos de copiar. Abriram as escolas. Agora, estão saindo estudos que a escola não contamina. Então, vamos começar a estudar a abertura das escolas”, disse Kalil em resposta aos questionamentos.





“Isso é muito recente e é um assunto que começamos. Começo na segunda-feira a tratar desse assunto para, no ano que vem, tentar fazer dois anos em um no ensino fundamental”, completou Kalil.





Sabendo das declarações do prefeito, os médicos, pais e professores lutam para a reabertura das escolas ser feita até o dia 1 de fevereiro de 2021, e pedem a inclusão de um médico pediatra e um médico psiquiatra no Comitê de Enfrentamento da PBH, além de um especialista da Educação, indicado por deles. O grupo luta pela inclusão desses profissionais no grupo de discussão que formou-se nesta segunda-feira, 21, na Prefeitura de Belo Horizonte.