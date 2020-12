UFMG não deve acatar portaria do MEC sobre volta às aulas presenciais

Sede da Reitoria da UFMG, no campus da Pampulha, Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A despeito da pandemia de o Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira (2) uma portaria determinando que as universidades federais retomem as aulas presenciais em 2021. Segundo a norma, as aulas remotas deixarão de ser consideradas equivalentes às presenciais a partir de

Segundo apurou o Estado de Minas, Sandra Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) já transmitiu a alunos e professores da instituição que a decisão do MEC não pautará o retorno às atividades presenciais da universidade e que a portaria do governo federal contraria o parecer do Conselho Nacional de Educação.

Sandra também afirmou aos colegas que a UFMG está respaldada a não seguir com a retomada das aulas presencias pelos decretos de isolamento dasde

A reitora também lembrou que a UFMG já possui um plano para retorno de atividades presenciais não adaptáveis ao modo remoto e um protocolo de biossegurança, reorganização dos espaços físicos e monitoramento e que pretende continuar a seguir o que foi decidido pelas instâncias colegiadas da instituição de ensino.

