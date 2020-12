Natal em BH: Restaurante Popular distribui almoço para moradores de rua

Fila para receber marmitex nesta sexta-feira (25/12) (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Casal Romildo da Silva e Adenilza Rodrigues busca marmitex natalino (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Em função da pandemia dee das orientações de prevenção ao contágio da doença, a tradicionalem Belo Horizonte não pôde ser realizada em 2020. Apesar disso, a oferta de refeições foi garantida às pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (25/12) nos quatro Restaurantes Populares da capital mineira.Jailton de Moraes, de 51 anos, é morador em situação de rua há cinco anos. "Este ano está diferente. Mas o importante é que recebemos a marmita. Já está muito bom", comemorou. O cardápio do dia é arroz carreteiro e frango assado. Foram distribuídas cerca de 2 mil refeições.Desde março, o funcionamento dos Restaurantes Populares foi. Os salões de refeições estão fechados e a tradicional bandeja foi substituída por marmitex.O casal Romildo da Silva e Adenilza Rodrigues de Oliveira mora na, no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e também foi garantir a refeição. "Está bem fraquinho o almoço. Normalmente, a entrega conta com um refrigerante, uma sobremesa, um brinquedinho... Mas, por causa da pandemia, não teve jeito né?", disse Romildo."Por causa da pandemia, estamos ficando em casa. Esta foi uma oportunidade de sair para almoçar. Estamos muito agradecidos. Mas que 2021 seja melhor", acrescentou Adenilza.Desde o início da pandemia, a administração municipal ampliou atambém para os fins de semana, com foco nas pessoas em situação de rua. Aos sábados, domingos e feriados, os restaurantes populares atendem com prato único.As medidas sãopara que sejam mantidos os atendimentos, mesmo em meio à situação de emergência e isolamento social.As entregas contam com apoio logístico e operacional da Guarda Civil Municipal.As marmitas são oferecidas uma vez ao dia, no horário de almoço, de forma gratuita.