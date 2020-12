BH é a cidade onde mais choveu no Natal em Minas; veja a previsão

Manhã de Natal em Belo Horizonte. Na foto, Avenida Antônio Carlos, na Região Noroeste (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)







Como previsto há vários dias, o Natal foi com chuva em Belo Horizonte e na maior parte do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas no estado. Mas, a partir de hoje, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) começa a perder força, reduzindo a precipitação aos poucos.









A previsão para esta sexta-feira na capital é de céu nublado com pancadas de chuva à tarde e à noite. A menor temperatura em BH foi de 17,5°C e a máxima não deve passar dos 26°C.





No estado, os termômetros marcaram 12,6°C em Monte Verde, no Sul de Minas, e a máxima esperada é de 36°C nos municípios de Itaobim, Montalvânia e Mocambinho, ao Norte, onde há poucas chances de chuva. No restante do estado, a previsão é de pancadas de chuva isoladas.









Deslizamentos de terra

A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou, nesta sexta-feira, um alerta de risco geológico alto nas regionais Centro-Sul e Noroeste. Ele é válido até o próximo domingo (27). Também há risco moderado nas regiões Pampulha e Nordeste para o mesmo período. O órgão explica que a população deve estar atenta aos seguintes sinais que podem indicar um deslizamento de terra que pode causar desabamento e soterramento:

- Trinca nas paredes %u2800- Água empoçando no quintal %u2800- Portas e janelas emperrando %u2800- Rachaduras no solo %u2800- Água minando da base do barranco %u2800- Inclinação de poste ou árvores “A zona de convergência começa a enfraquecer, diminuindo o volume de chuvas”, detalha Cléber Souza. Neste final de semana ainda pode chover. “Pode haver uma massa de ar seco nos próximos dias, e as chuvas irão mais para o Triângulo e Sul durante o réveillon”, indica o meteorologista sobre a próxima semana.



9h33 - Risco geológico moderado ate domingo (27), nas Regionais Pampulha e Nordeste. Atenção no grau de saturação do solo e deslizamentos.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/vkEVAO82a1 %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 25, 2020