Homem mata o enteado ao impedi-lo de entrar em casa por causa da COVID-19

A véspera de Natal foi marcada por uma ocorrência trágica no Bairro Novo Riacho, em Contagem, na Grande BH. Um jovem de 18 anos foi morto pelo padrasto, de 53, após uma briga.

Segundo a, o crime ocorreu no fim da tarde dessa quinta-feira. Familiares afirmam que o rapaz tinha envolvimento com drogas e furtos. A irmã da vítima diz que ele chegou muito alterado na casa e queria entrar, mas foi impedido pelo padrasto porque a mãe tem problemas de saúde que a colocam no grupo de risco para a COVID-19