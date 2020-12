Cinco morrem em acidente envolvendo viatura da PM em Capitólio

Acidente fatal deixou cinco mortos e 3 feridos em Capitólio (foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros) Um sargento da Polícia Militar (PMMG) e quatro familiares morreram após uma colisão entre uma viatura da PM e um carro de passeio na rodovia MG 050, na zona rural de Capitólio, na Região Sul de Minas Gerais. O acidente ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, 24, véspera de Natal. da Polícia Militar (PMMG) eapós umaentre uma viatura da PM e um carro de passeio na rodovia, na zona rural de, na Região. O acidente ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, 24, véspera de Natal.









Segundo o Corpo de Bombeiros, outros três sargentos que estavam dentro da viatura no momento da batida tiveram ferimentos leves. Todas as vítimas fatais ocupavam o carro de passeio, que era conduzido por um sargento da polícia. Ele morreu no local.





O carro de passeio do modelo GM Prisma teve sua traseira, do porta-malas até o banco de passageiros, completamente destruída.

Segundo a PM, Emerson Oliveira era um dos policiais mais conhecidos de Barão de Cocais e em 2017 foi homenageado pela Câmara Municipal pelos bons serviços prestados, principalmente no combate ao tráfico de drogas.