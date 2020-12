Mulher é suspeita de matar morador de rua no Centro de BH

Crime ocorreu na Rua da Bahia, no Centro de BH

Um homem em situação de rua morreu na madrugada desta quinta-feira (24/12) no Centro de Belo Horizonte. Testemunhas contaram à Polícia Militar (PM) que ele foi assassinado por uma mulher que seria sua companheira.

De acordo com a polícia, o caso ocorreu por volta das 5h na Rua da Bahia entre a Avenida Afonso Pena e Rua dos Goitacazes. Por volta das 8h, o corpo do homem ainda estava no chão aguardando a retirada ao Instituto Médico-Legal (IML).