Homem que matou morador de rua a pedradas em BH pega 14 anos de prisão

O Tribunal do Júri condenou o homem, que também era morador de rua e confessou o crime (foto: Letícia Lima/TJMG) condenou, nesta terça-feira (9/2), um homem que matou, a pedradas, um morador em situação de rua que dormia debaixo de um viaduto no Bairro Santa Tereza, em janeiro de 2020. O 2º Tribunal do Júri em Belo Horizonte, nesta terça-feira (9/2), um homem que, a pedradas, umem situação deque dormia debaixo de um viaduto no Bairro, em janeiro de 2020.

Segundo a sentença proferida pelo juiz Ricardo Sávio de Oliveira, o condenado deverá cumprir 14 anos de prisão, em regime fechado. Cabe recurso da decisão, e o acusado deve continuar preso até o julgamento da apelação.









Segundo a denúncia do Ministério Público (MP), no dia do crime, a vítima estava dormindo na companhia de outras pessoas, debaixo do viaduto, na Rua Conselheiro Rocha, próximo ao nº 1.361.





O acusado chegou de madrugada, pegou uma pedra e deu diversos golpes na cabeça da vítima, causando sua morte. Em depoimento à polícia, na época, ele disse que matou porque havia sido ameaçado de morte pelo rival.





O júri popular aceitou as acusações do MP e condenou o homem por homicídio cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina