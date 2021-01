Morador de rua usa dinheiro do auxílio emergencial para lançar livro em MG

Morador de rua lança livro contando experiências em Poços de Caldas (foto: Anielly Lorenzini/divulgação)

Umde rua des, no Sul de Minas, vai lançar umcontando asvividas por ele na cidade. O ‘O maluco sou eu?' retrata a realidade e osencontrados por Valter Luiz de Moraes, de 57 anos.

Conhecido como Cigano, Valter é natural de Cabo Verde, também no Sul de Minas. Em 2010, se mudou para Poços de Caldas, e morou pelas ruas durante três anos. Antes, ele vivia em Limeira, no interior de São Paulo.

“Decidi viver nas ruas pelo preconceito, que começa dentro de casa. A própria família e a sociedade num geral não te aceitam e a rua acaba sendo a única saída”, disse Valter por telefone.

Morador de rua disse que sofreu preconceito da família e da sociedade (foto: Anielly Lorenzini/divulgação)

Valter foi levado para uma casa de passagem da cidade após uma abordagem do serviço social da prefeitura. No local, ele escrevia as histórias vividas por ele nas ruas de Poços de Caldas. Até que em 2017, alunos de psicologia desenvolveram um trabalho de estágio e se interessaram pelas experiencias contadas por Valter.

“O Raphael Augusto Morais de Oliveira e a Ana Paula Fernandes escutavam minhas histórias e, durante as nossas conversar, surgiu a ideia do livro”, comenta.

Cigano demorou cerca de um ano e meio para juntar as histórias e escrever o livro. Segundo ele, durante esse processo, chegou a pensar em desistir por diversas vezes e voltar para as ruas. Mas, o apoio foi fundamental.

“Eu pensava em voltar para as ruas, mas pensava no livro. Esses jovens me ajudaram muito, me levavam para passear e mostrava o lado bom das coisas”, afirma.

Em 2019, ele concluiu o trabalho, mas não tinha recursos financeiros para lançar o livro. No ano seguinte, Valter conseguiu o dinheiro com ajuda do Governo Federal por meio do Auxílio Emergencial.

“Eu paguei tudo sozinho com ajuda desse auxilio. Estou muito feliz e um pouco emocionado em realizar esse sonho, afinal a busca pela sobrevivência é uma luta que vivemos todo dia”, diz.

O lançamento do livro será em Poços de Caldas, na tarde desta quinta-feira (14/1). O evento respeitará as medidas de proteção contra a COVID-19, como distanciamento, uso de máscara e álcool gel.