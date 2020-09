Motoboy literário inova com serviço diferenciado: o delivery de livros

O motoboy literário roda pelas ruas de dezenas de bairros de Ipatinga e vai até em outras cidades do Vale do Aço (foto: Rodrigo Zeferino/Usiminas/Divulgação) isolamento social, imposto pela COVID-19, impulsionou o trabalho dos motoboys, que circulam pelas cidades levando em suas caixas de entrega, pizzas, sanduíches, pratos dos restaurantes, bebidas, medicamentos e muitos outros produtos entregues pelo sistema delivery. Mas em Ipatinga, no Vale do Aço, esse profissional transita pelas ruas da cidade levando um alimento para a alma: livros. É o motoboy literário, da Biblioteca Central de Ideias (BCI) do Instituto Usiminas. imposto pela COVID-19, impulsionou o trabalho dos motoboys, que circulam pelas cidades levando em suas caixas de entrega, pizzas, sanduíches, pratos dos restaurantes, bebidas, medicamentos e muitos outros produtos entregues pelo sistema delivery. Mas em, no Vale do Aço, esse profissional transita pelas ruas da cidade levando um alimento para a alma: livros. É o, da Biblioteca Central de Ideias (BCI) do Instituto Usiminas.





Luciano Ferreira, o motoboy literário, é o responsável pelas entregas dos livros da Central de Ideias. Ele já rodou por 29 bairros de Ipatinga e fez entregas em outras cidades do Vale do Aço, como Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso. Mesmo sob o sol forte e o calor intenso que faz na região, o motoboy literário não desanima e a cada dia se sente motivado a fazer as entregas. “É muito gratificante. Encontro pessoas de todas as idades e todas ficam sempre muito felizes em receber os livros em casa",disse.





O serviço de entrega de livros é gratuito e foi lançado em agosto. A iniciativa do Instituto Usiminas foi implementada com o objetivo de atender aos usuários da biblioteca mesmo com as determinações de isolamento social. A iniciativa tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.





A biblioteca tem mais de 15 mil usuários ativos e atraiu a atenção de outros leitores com a novidade. Em apenas 40 dias, a Biblioteca Central de Ideias conquistou 53 novos associados e trouxe de volta outros 75 usuários, que renovaram o seu cadastro para ter acesso ao serviço de entrega domiciliar.





Contra o tédio, a leitura

A leitura tornou-se a principal atividade do estudante Caio Guedes Cabral, de 18 anos, com o isolamento social. Usuário assíduo da Central de Ideias desde os 7 anos, Caio está contando com a entrega em casa para seguir com a leitura diária. “Sempre gostei de ler. Com a pandemia, passei a ler muito mais para passar o tempo. Está sendo incrível receber os livros em casa. Eles são sempre entregues e devolvidos com toda segurança”, disse.





A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, disse que a proximidade com o público do Instituto Usiminas foi o principal objetivo e também o desafio durante o isolamento social. “Aos poucos encontramos alternativas de estar mais perto, cada vez mais conectados com o nosso público. A adesão dos usuários da Biblioteca Central de Ideias ao Delivery de Livros comprova que estamos alcançando o objetivo de continuar levando cultura para as pessoas, mesmo com os nossos espaços físicos fechados”.

A entrega é feita na casa do leitor, dentro dos protocolos de enfrentamento da COVID-19 (foto: Rodrigo Zeferino/Usiminas/Divulgação)





Como funciona o serviço?

A entrega é feita todas as terças-feiras pelo motoboy literário do Instituto Usiminas, com devolução agendada para 15 dias após o empréstimo. A devolução é feita ao mesmo entregador. Os livros são entregues em um pacote específico da Biblioteca Central de Ideias, dentro do qual também devem ser devolvidos. Quando chegam ao Centro Cultural Usiminas, as obras são colocadas em quarentena, por 14 dias, em um espaço adaptado, antes de serem emprestados para outros usuários.