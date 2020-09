Ipatinga: Shopping do Vale e Fórum adotam novos horários atendimento

O Shopping do Vale tem cumprido as medidas para controle da COVID-19, sem aglomerações (foto: Igor Silva/Divulgação/Shopping do Vale)

O Shopping Vale do Aço, em Ipatinga adotou desde a segunda (29) um novo horário de funcionamento: de 11h às 22h, de segunda a sexta, e 10h às 22h aos sábados. Aos domingos, o horários serão de 12h às 18h para lojas e quiosques, e 10h às 22h para a praça de alimentação. O horário estendido se enquadra na atualização do protocolo do Programa Minas Consciente, publicado no dia 24.





Atualmente, o Minas Consciente classifica a cidade de Ipatinga na onda amarela, permitindo a abertura dos serviços não essenciais para todo o comércio da cidade. A direção do shopping espera que, com a melhora do quadro epidemiológico, seja possível avançar para a onda verde que permitirá o retorno de eventos, áreas kids e o funcionamento do Cinema.





O shopping gera em torno de 3 mil empregos (entre diretos e indiretos) e sua área de influência comercial engloba 138 municípios (5,7% do PIB do estado). É considerado o maior shopping do leste de Minas. Esses dados, segundo a direção, consagram o Mall como marco na diversificação da atividade, econômica, comercial e cultural da região.









Fórum





Outro espaço público de Ipatinga que ganhou novo horário de atendimento foi o Fórum da Comarca. O horário de atendimento ao público está sendo feito entre 12h e 18h. O expediente interno continua o mesmo: 7h às 12h. O acesso das pessoas e o atendimento devem seguir as normas sanitárias expedidas pelo Tribunal de Justiça de Minas gerais (TJMG), com uso de máscara e aferição de temperatura.





Os juízes vão atender aos advogados por meio de agendamento de reuniões nas secretarias. Caso a reunião aconteça de forma presencial, os advogados ou partes terão acesso ao Fórum de forma segura e seguindo os protocolos. Somente será permitida 1 pessoa por balcão e quem estiver a espera do atendimento deve manter uma distância mínima de 2 metros. Nos bancos de espera, que possuem com três assentos, o assento do meio não poderá ser utilizado.