Suspeito de estuprar moradoras de rua é queimado no Bairro Lagoinha

Viaduto Senegal, na Lagoinha, onde o corpo foi localizado durante a madrugada (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Ainda não há pista dos suspeitos do assassinato de um morador de rua na madrugada desta segunda-feira no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. O corpo dele foi encontrado amarrado a um poste e queimado. De acordo com a Polícia Militar (PM), outras pessoas em situação de rua disseram que ele teria cometido estupros.









O homem estava sentado no chão, amarrado a um poste. A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou lesões no crânio que podem ter sido provocadas por faca ou facão. Um pedaço de madeira também teria sido usado para golpear a vítima.





Segundo a PM, moradores de rua da região disseram que a vítima teria estuprado várias mulheres sem-teto. O caso será apurado e a ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Homicídios Noroeste.