Cidades de Minas estão em perigo para chuvas fortes e vento de tempestade

Moradores de Minas Gerais devem ficar atentos com risco de tempestade (foto: holdmypixels/Pixabay) veja lista abaixo) devem ficar atentos até, pelo menos, a manhã de domingo (5/12). É o que alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu comunicado para o risco de tempestades com vento de até 100 km/h nas próximas horas para essas localidades. Moradores de mais de 80 cidades de Minas Gerais devem ficar atentos até, pelo menos, a manhã de domingo (5/12). É o que alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu comunicado para o risco de tempestades com vento de até 100 km/h nas próximas horas para essas localidades.

"Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz alerta do instituto meteorológico, válido até às 12h de amanhã.



Nesta sexta-feira (3), segundo o Climatempo, Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha, registrou 68mm de chuva. A região já havia sido castigada, no começo da semana, pelas tempestades que destruiram especialmente a comunidade de Brejão. Várias casas desabaram e moradores ficaram desalojados.

Além das 81 cidades com perigo, outras 117 estão em alerta para possíveis tempestades, mas com menos intensidade: de até 60mm por dia, com ventos de até 60km/h. Arinos, Ataléia, Jequitinhonha e Araçuaí estão incluídos nesse alerta.

Veja onde há perigo de chuva em Minas