Câmera flagra quando carro destrói mureta e cai em córrego

Câmera de segurança flagrou momento em que carro avança cruzamento e cai em córrego (foto: Reprodução) Câmeras flagraram o exato momento em que um homem de 76 anos perde o controle do veículo e atravessa cruzamento antes de bater em mureta e cair em córrego no Bairro Fonte Grande, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente no fim da manhã deste sábado (4/12) resultou na morte do motorista.

A Saveiro chega a ocupar o outro lado do córrego, em um gramado, mas já de cabeça para baixo, gira novamente e, enfim, cai no córrego. O corredor que teve a vida salva por questão de segundos, com camisa regata branca, volta no quadro filmado pela câmera e se desespera ao ver a cena.

Veja:

Outra câmera também flagrou o acidente:

Mistério

Logo quando as primeiras equipes de socorro chegaram, Nilvado Eustáquio Vaz de Melo ainda estava com sinais vitais. No entanto, as autoridades não tiveram nem tempo para retirá-lo das ferragens e pouco depois o óbito foi constatado, ainda no local.

Em seguida, os bombeiros chegaram para fazer a remoção do corpo. "A dificuldade no local era que a vítima estava embaixo do veículo. Precisamos elevar o veículo para conseguir fazer a retirada da vítima", explica o tenente Leonardo Botelho.

Autoridades desconfiam que o idoso tenham tido algum mal para avançar o cruzamento da forma como fez. Questionado, o filho da vítima afirmou que o pai não possuía nenhuma doença grave.