Cão farejador da polícia rodoviária encontra R$ 50 mil em maconha em ônibus

Na noite passada, Um cão farejador da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou uma carga de 22 quilos de maconha entre malas de passageiros de um ônibus que circulava na BR-381, altura de Pouso Alegre, no Sul de Minas, na manhã deste sábado (04/12).A carga de droga encontrada por K-9, nome do cão, foi avaliada em R$ 50 mil.Na noite passada, quase 500 quilos foram apreendidos na BR-262.



Os agentes da PRF abordaram o veículo de transporte de passageiros na altura do KM-871 da rodovia. O ônibus havia saído de São Paulo com destino a Maracás, na Bahia.



"Os policiais localizaram a droga dentro de caixas de papelão, no interior do bagageiro do veículo. Dentro das caixas, que seguiam como encomenda, foram encontrados 22kg de maconha em tabletes. Se comercializada, a droga poderia render aproximadamente R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) aos traficantes", informou a PRF.





Cão farejador da Polícia Rodoviária Federal encontrou R$ 50 mil em maconha (foto: PRF/Divulgação)



Em uma das caixas estava grafada a encomenda "de Luana para Maria José", o que pode dar uma pista sobre os traficantes que receberiam as drogas no estado vizinho. Ninguém foi detido ainda. Ocorrência encaminhada para delegacia de Polícia Civil, em Pouso Alegre.