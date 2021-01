Posts sugerem que namoro de Zema com jovem mineira está cada vez mais sério

Zema passou o Réveillon de 2020 ao lado da namorada, Jéssica Fernandes, e fez questão de registrar o momento nos stories de sua conta oficial no Instagram. (foto: Instagram/Reprodução)





19:18 - 29/12/2020 Zema sobre avanço da COVID-19 em MG: 'Cansaço das pessoas com o isolamento' namorada do governador é Jéssica Fernandes, estudante de ciências contábeis que mora em Divinópolis, Região Centro-Oeste do estado. O casal aparece numa foto postada nesta sexta-feira (1°/1) nos stories do perfil oficial de Zema no Instagram. Vestidos de branco, eles celebravam a noite de Réveillon em Araxá, no Triângulo Mineiro, terra natal do político. Jéssica foi marcada na publicação.



governador em 9 de outubro, dia do aniversário dele, em comemoração singela que reuniu apenas o casal e os pais do político.



Ver galeria . 9 Fotos (foto: IInstagram/Reprodução )



Coração Outros posts têm um tom mais afetuoso. “Domingo de leitura bem-acompanhado”, escreveu Zema há cerca de 20 dias, em selfie tirada ao lado da mineira. Ela também pôde ser vista na foto publicada peloem 9 de outubro, dia do aniversário dele, em comemoração singela que reuniu apenas o casal e os pais do político.

Entre indas e vindas, o relacionamento tem ao menos dois anos, mas, até então, era tratado com maior discrição pelo governador, sem fotos ou menções nas redes sociais. As interações virtuais se limitavam a curtidas dele no perfil de Jéssica.





(foto: Instagram/Reprodução)



Procurada pela reportagem, a assessoria de Zema não disse se o casal faz planos de oficializar a união, mas confirmou que o namoro é firme. "Eles são namorados, sim, mas o governador é bem discreto sobre a vida pessoal."





Na conta dela no Instagram, a relação aparecia de forma um pouco mais explícita, mas ainda tímida. Nos últimos tempos, porém, ela escancarou o romance. Criou, inclusive, um destaque em seus stories dedicado exclusivamente ao amado, identificado por um coração. Aliás, o perfil da mineira, que antes era mantido no modo privado, agora é público.Procurada pela reportagem, a assessoria de Zema não disse se o casal faz planos de oficializar a união, mas confirmou que o namoro é firme. "Eles são namorados, sim, mas o governador é bem discreto sobre a vida pessoal."









Ativo nas redes sociais, o governador(Novo) costuma mesclar posts de conteúdo burocrático com pílulas de sua intimidade - estratégia de marketing digital que nenhum político da atualidade desconhece. Quem o segue está acostumado a ver discursos seguidos de cafés da manhã em família e outras cenas do gênero desde 2018, início da gestão de Zema. A novidade é que, nos últimos três meses, a vida amorosa do chefe do Executivo - até então, mantida sob reserva - virou tema das postagens, gerando rumores de que Minas Gerais pode, em breve, ganhar uma