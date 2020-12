Zema pede que mineiros evitem aglomerações: 'Pode levar o vírus para casa'

Governador pediu prudência à população mineira na virada do ano. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 14/12/2020)

Coronavírus em Minas

O governador Romeu(Novo) está preocupado com os efeitos das festas de fim de ano. Temendo que as confraternizações acelerem a disseminação do, o chefe do Executivo de Minas Gerais clamou à população — sobretudo a parcela jovem — que evite aglomerações para festejar a virada do ano. O alerta foi dado nesta quinta-feira (31/12).“O jovem pode levar o vírus para casa onde seus pais, avós ou pessoas que têm comorbidades podem se infectar. Peço a sua ajuda, vamos ficar sem fazer aglomerações, vamos usar a máscara e respeitar o”, disse.Zema lembrou que, apesar da passagem de ano, aainda assola o estado. “Quero fazer um apelo a você, jovem, que neste final de ano quer aproveitar Réveillon, participar de reuniões e se divertir. O problema é que o vírus está ainda no meio de nós e mesmo pessoas jovens podem se infectar e ter graves complicações”.O mais recente boletim epidemiológico da infecção em, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, aponta que já foram542.909 casos da doença. Mortes são 11.902.