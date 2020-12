Zema anuncia escala para pagamento dos servidores públicos em janeiro

Ao todo, 40% da folha de pagamento do 13º salário foi quitada no dia 23 de dezembro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), informou que a 1ª parcela do pagamento dos servidores públicos, no valor de R$ 2.000,00, será depositada no dia 11 de janeiro. Disse ainda que a 2ª parcela e o restante do salário, estão previstos para serem pagos no dia 20 do mesmo mês, exceto para os funcionários das áreas de Saúde e Segurança Pública. O anúncio foi feito nesta terça-feira (29/12).





"Conforme os critérios já adotados nos meses anteriores, os servidores das áreas de Saúde e Segurança Pública, que atuam na linha de frente de combate à COVID-19, receberão o salário integralmente na data da primeira parcela. As demais categorias receberão a quantia de R$ 2 mil na primeira parcela e o restante na segunda", comunicou o governo.

Zema publicou em uma rede social sobre a data do pagamento. Veja:

Escala de pagamento dos servidores: a 1ª parcela do pagamento de janeiro, no valor de R$ 2 mil, será depositada no dia 11/01. A 2ª parcela, com o restante do salário, será no dia 20. Saúde e Segurança recebem o salário integral dia 11. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) December 29, 2020



No último dia 23 de dezembro, o governo pagou aos servidores uma parcela de até R$ 2 mil relacionada ao 13° salário. De acordo com o governo, "as informações sobre o pagamento dos demais valores serão anunciadas assim que possível.” Ressaltou que “no momento, os recursos do fluxo de caixa são direcionados de forma a garantir o pagamento de salários. Ao todo, 40% da folha de pagamento do 13º salário foi quitada no dia 23 de dezembro.”