Zema sobre avanço da COVID-19 em MG: 'Cansaço das pessoas com o isolamento'

Governador crê que avanço da doença está ligado ao desgaste imposto pelo isolamento. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 28/09/2020 )

Governador garante insumos para vacina

Cidades firmam acordos com Butantan

O governador Romeu Zema (Novo) crê que a fadiga causada pelos meses de restrições sociais explica o. Ele falou sobre o tema nesta terça-feira (29/12), ao assinar o decreto que prorroga o estado de calamidade pública até 30 de junho do próximo ano “O cansaço das pessoas com o isolamento talvez tenha sido a principal causa deste novo aumento da ocupação de leitos e de mortes devido à pandemia”, disse.Segundo o mais recente boletim da secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta terça, em apenas 24 horas, 4.995 novos casos de COVID-19 foram notificados em Minas Gerais. No mesmo período, a doença matou dez pessoas. Em todo o estado, há 529.653 pessoas infectadas. Desde o início da pandemia, 11.615 perderam a vida.Ainda durante a solenidade, da qual participou remotamente, o governadorassim que possível “Nossa logística já está planejada e pronta para ser iniciada. Os 853 municípios mineiros receberão o imunizante assim que a vacina chegar ao estado”, afirmou.A saúde estadual comprou 50 milhões de seringas e mais de 600 câmaras refrigeradas para viabilizar o processo.Além de, diversos municípios mineiros têm costurado acordos com o Insituto Butantan, de São Paulo, para obter a CoronaVac, de origem chinesa. Uberlândia (Triângulo), Juiz de Fora (Zona da Mata) e Alfenas (Sul) são algumas delas.Nesta terça, Barão de Cocais, na Região Central, anunciou princípio de acordo para a aquisição de 20 mil doses