Governador prorrogou decreto que desburocratiza medidas de combate à pandemia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Coronavírus em Minas

O governador Romeu Zema (Novo) assinou, nesta terça-feira (29/12), decreto que. A situação de excepcionalidade foi declarada em março, por conta da pandemia do novo coronavírus. A determinação original valia por seis meses — e já havia sido esticada até o próximo dia 31.O decreto foi assinado em solenidade virtual que contou com a presença de deputados estaduais. O Executivo depende da ratificação do texto por parte da Assembleia Legislativa.A calamidade pública autoriza a administração pública, conforme diz a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a suspender os prazos e limites ligados à dívida pública e aos gastos com pessoal. Há a permissão, também, para a compra, sem licitação, de insumos necessários ao enfrentamento àSegundo o mais recente boletim da secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta terça, em apenas 24 horas, 4.995 novos casos de COVID-19 foram notificados em Minas Gerais. No mesmo período, a doença matou dez pessoas. Em todo o estado, há 529.653 pessoas infectadas. Desde o início da pandemia, 11.615 perderam a vida.