Prefeito e vice eleitos em Itajubá são diagnosticados com COVID-19

Prefeito eleito ocupou o cargo de vice no atual mandato. Seu colega de chapa é o atual secretário de Saúde (foto: reprodução Facebook/Divulgação campanha Christian Gonçalves)

eleito de, no Sul de Minas, Christian Gonçalves (DEM), e o vice-prefeito, Dr. Nilo Baracho (MDB), foramcom a. De acordo com nota divulgada pela prefeitura, os dois políticos fizeram o exame de detecção através do swab nasal, nesta segunda-feira (28/12), e testaram positivo para o Novo Coronavírus. As esposas do prefeito eleito e do vice eleito também estão contaminadas.

Ainda segundo a nota da prefeitura, os políticos e suas espoas estão bem de saúde, apresentando apenas sintomas leves da doença e seguem em isolamento domiciliar.

Posse online

Por causa da confirmação da infecção por COVID-19, a posse do prefeito e de seu vice, que estava marcada para ocorrer no Teatro Municipal de Itajubá, foi transferida para o plenário da Câmara Municipal, mas sem a presença física dos eleitos. Christian Gonçalves e Nilo Baracho participarão através da internet, em transmissão online, sexta-feira, dia 1º, às 17h.

Christian, que é o atual vice-prefeito da cidade, foi eleito prefeito para o mandato 2021/2024 com 45,69% dos votos entre os seis candidatos na disputa. O seu vice também faz parte da atual administração, como secretário municipal de Saúde.

Situação da COVID-19 em Itajubá

Itajubá contabiliza, até o momento, 1.931 casos confirmados de COVID-19, com 1.842 pacientes considerados recuperados e 15 em tratamento. O município registrou, até o momento, 74 vítimas fatais por causa da pandemia.

Pai do atual prefeito foi vítima da COVID

No último dia 19/12, Sebastião Imar Martins Riera, de 72 anos, pai do atual prefeito de Itajubá Rodrigo Riera, faleceu em decorrência de complicação da COVID-19. Sebastião Rieira era empresário, dono de uma rádio, e foi vereador na cidade por quatro mandatos.

Ele faleceu no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ficou internado por três dias. Conforme a assessoria da prefeitura, o pai do prefeito se tratou da COVID em Itajubá e foi transferido para São Paulo quando a situação se agravou devido às complicações da doença.

Ainda segundo a assessoria, o empresário tinha comorbidades e faleceu em virtude das sequelas da COVID, quando não tinha o coronavírus ativo no organismo.