Guaxupé restringe funcionamento de bares e festas com aglomeração

Prefeitura de Guaxupé tenta conter o avanço da COVID-19 na cidade (foto: Reprodução Internet)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, decidiu restringir oe festas comneste fim de ano. O novopublicado começa a valer nesta terça-feira (29/12) e segue até o dia 4 de janeiro. Medida foi tomada em função do aumento de casos dena cidade.

De acordo com prefeitura, Guaxupé tem 1.320 casos do novo coronavírus, sendo 20 mortes pela doença. Nos últimos 15 dias, a cidade somou quase 120 pessoas infectadas pela COVID-19.

Neste cenário, a prefeitura decidiu impor medidas restritivas para o conter o avanço da doença no município. “A cidade não tem réveillon por parte da prefeitura desde 2013. Esse ano vai restringir bares e festas com aglomeração”, destaca nota emitida pela prefeitura.

O novo decreto limita o horário de funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e comércios ambulantes. “Estão autorizados a funcionar com atendimento presencial das 7 da manhã até as 22 horas, após este horário somente por meio de sistema delivery”, diz trecho do documento.

Além disso, esses estabelecimentos devem respeitar as medidas de prevenção ao novo coronavírus como o distanciamento social de dois metros e, no máximo, seis pessoas a cada duas mesas. As pessoas que optarem por consumir no local deverão ficar sentadas. A higiene frequente das mãos e o uso de máscaras devem ser mantidos.

O documento também cita o comércio ambulante de alimentos. “Será permitido a colocação de no máximo seis banquetas”, afirma.

A programação teatral do “Natal de Luz” vai acorrer somente via online durante a vigência do decreto.

Já as casas de shows e eventos não poderão funcionar até o dia 4 de janeiro. A prefeitura também proibiu festas ou encontros, ainda que familiares, em imóveis urbanos ou rurais. “O descumprimento do decreto pode implicar em multas ou interdição dos estabelecimentos”, ressalta a prefeitura.