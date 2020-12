COVID-19 em BH: ocupação de leitos de UTI tem 'salto' de 50% em dois meses

Aumento na ocupação de leitos de UTI em BH superou 50% nos últimos dois meses (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





04:00 - 28/12/2020 'Situação epidemiológica de BH é pouco confortável', diz infectologista 30% dos leitos de terapia intensiva estavam ocupados naquela época. Índice que ainda estava distante dos 50% que delimitam o alerta amarelo estipulado pela PBH, que representa “atenção”. Atualmente, os 80,3% estão englobados no alerta vermelho do Executivo municipal, que é considerado quando as vagas estão comprometidas acima de 70%. O boletim epidemiológico de 27 de outubro mostrou quedos leitos de terapia intensiva estavam ocupados naquela época. Índice que ainda estava distante dos 50% que delimitam o alerta amarelo estipulado pela PBH, que representa “atenção”. Atualmente, os 80,3% estão englobados no alerta vermelho do Executivo municipal, que é considerado quando as vagas estão comprometidas acima de 70%.





Se os últimos 30 dias forem levados em conta, o ‘salto’ na ocupação é menor que os 50% citados, porém, o índice ainda é alto: 40,9%. Isso porque o boletim de 27 de novembro, quando a COVID-19 já dava sinais de alta em Belo Horizonte, indicou que 39,4% das vagas de terapia intensiva estavam preenchidas.





Desde 4 de agosto, a PBH considera, também, os leitos situados na rede privada para medir os indicadores de ocupação. No entanto, houve uma nova metodologia implantada desde o último dia 18, quando o Executivo municipal passou a contabilizar apenas as vagas reservadas para pacientes com COVID-19. Antes, unidades que haviam sido desmobilizadas para atender pessoas com outras doenças também eram levadas em conta no boletim.





Futuro do comércio em BH





Alexandre Kalil (PSD) deve se reunir com o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 para Na próxima quarta-feira (30/12), o prefeito(PSD) deve se reunir com o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 para definir os rumos do comércio em Belo Horizonte em janeiro. As conclusões da conversa serão repassadas à imprensa em entrevista coletiva, que será realizada às 15h do mesmo dia.





No último dia 18, o prefeito de Belo Horizonte já havia alertado sobre os riscos de disseminação da COVID-19 neste fim de ano. Na ocasião, Kalil disse que “cartão de plano de saúde não significa vacina”, chamando a atenção para a ocupação de leitos na capital mineira