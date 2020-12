Kalil alerta 'classe A' de BH: 'Cartão de plano de saúde não é vacina'

Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte, durante entrevista coletiva nesta sexta (foto: Edésio Ferreira/EM/D. A. Press)

O prefeito de(PSD), alertou a população da capital, sobretudo aos da “classe A” sobre os riscos de disseminação da. Durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, Kalil foi incisivo e criticou as pessoas que seguem se aglomerando e afirmou que “cartão de plano de saúde não é vacina”.“Quero dizer ao pessoal da caminhonete cabine dupla que cartão de saúde não é vacina. Aconselho que todos que acham a que o cartão de plano de saúde é vacina, que consultem os hospitais particulares que eles frequentam para ver a situação desses hospitais particulares, que estão estrangulados, fechando portas para paciente”, afirmou.O prefeito anunciou, também a ampliação do horário de funcionamento das atividades comerciais em Belo Horizonte . A partir de segunda-feira, o comércio de rua passará a funcionar das 9h às 20h e os shoppings centers das 10h às 22h.Ainda de acordo com Kalil, a extensão do horário do comércio "não é porque as coisas estão boas". Segundo ele, é uma "medida técnica para evitar aglomerações". Ele completou: "Não é para ir para a rua passear".