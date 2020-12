Kalil rebate críticas de Bolsonaro: 'Ainda bem que lembrou que BH existe'

Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte, em entrevista nesta sexta (foto: Edésio Ferreira/EM/D. A. Press)

O prefeito de(PSD), respondeu às críticas do presidente da República,(sem partido), dizendo que finalmente o chefe do Executivo federal se lembrou da capital mineira. Durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais nessa quinta-feira, o governante disse que um eventual fechamento do comércio de da capital mineira seria “problema” dos belo-horizontinos, que reelegeram Kalil em primeiro turno nas eleições de 2020.





Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva para anunciar a ampliação do horário de funcionamento do comércio, Kalil foi questionado sobre o assunto e respondeu. “Eu ouvi isso. Só que é problema do prefeito desde março. Não fui eu quem escolhi assumir esse papel não, foi o Supremo Tribunal Federal (STF)".

Kalil também reclamou da falta de ajuda financeira do Governo Federal para reparar os estragos causados pelas chuvas no início de 2020."Que bom que o presidente olhou para Belo Horizonte. Porque até hoje, com tudo que aconteceu aqui, ele mandou R$ 7 milhões para BH quando a cidade foi devastada. Nós gastamos, só na cidade, R$ 200 milhões para reconstruir. Ainda bem que lembrou que Belo Horizonte existe. Vamos ver se vai lembrar na hora de mandar alguma ajuda a mais para a cidade", concluiu.

Entenda o caso

Durante live nessa quinta-feira, Bolsonaro citou as eleições para prefeito de Belo Horizonte. O presidente “lavou as mãos”, destacando que pediu votos para o deputado estadual e então candidato Bruno Engler (PRTB) na capital mineira. Engler ficou em segundo lugar no pleito municipal, com 9,95% dos votos, contra 63,3% de Kalil.

“Tem prefeitos novos assumindo agora em janeiro. A vacina não vai estar pronta em dezembro, então vai depender dos prefeitos. Você que reelegeu o prefeito da tua cidade, você conhecia a vida dele. Você conhecia o prefeito de Belo Horizonte? Que eu pedi voto para outro cara (Bruno Engler) e reelegeu o cara (Kalil)? Ele fechou tudo. Qual vai ser a atitude dele agora? Não sei. Mas vocês escolheram ele. Então se ele fechar, o problema é teu. Você não votou nele?”, disse Bolsonaro.