COVID-19: Natal de Luz em Guaxupé ganha formato online durante pandemia

Natal de Luz em Guaxupé ganha divulgação online (foto: Ascom/divulgação)

de Luz vai ganharespecial e em formatoem Guaxupé, no Sul de Minas, durante adeO evento gratuito começa neste sábado (05/11) e segue até o dia 6 de janeiro com apresentações artísticas e voo de balão.

De acordo com a prefeitura, o evento vai contar com apresentações musicais no Palco Luz, apresentações artísticas no Teatro Municipal, feira de artesanato e apresentações culturais na Catedral de Guaxupé. Por medida de segurança, o evento vai ser todo transmitido pelas redes sociais da prefeitura.

“O Natal de Luz já acontece desde 2013, esse ano, por conta da pandemia, ganhou formato online. A única diferença é que os moradores não vão ter acom os objetos natalinos e o Papai Noel na casinha dele”, afirma.

A prefeitura elaborou um protocolo em prevenção ao novo coronavírus. “O ingresso deve ser retirado na bilheteria do teatro 30 minutos antes de cada apresentação. O público será limitado a 30% da capacidade do local. A cada uma hora tem higienização e o uso de máscara é obrigatório”, completa.

A abertura oficial do Natal acontece neste sábado (05/12) as 20h. “As pessoas vão poder curtir o clima natalino da mesma forma. Com alguns cuidados especiais. O Papai Noel vai rodar pela cidade em cima de um caminhão de som até o dia 24 de dezembro. Nós não vamos divulgar os bairros onde ele vai passar, mas vai passar por toda a cidade”, explica.

Além disso, a prefeitura investiu em iluminação para dar mais cor ao clima natalino. “Colocamos cerca de 6 milhões de micro lâmpadas de led. A pessoa vai encontrar o cenário, mas não consegue tocar nas coisas, mas pode tirar foto, apreciar os adereços e fazer um passeio de carro”, finaliza.

Guaxupé segue com 1129 casos positivos do coronavírus e 19 mortes confirmadas em decorrência a COVID-19.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.