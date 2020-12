Comércio em Ituiutaba terá novos horários para o Natal

Empresários terão que seguir os protocolos sanitários (foto: Divulgação/Governo de Minas Gerais) comércio na cidade de Ituiutaba, no portal do Triângulo Mineiro, será flexibilizado para compras de Natal e poderá abrir em horários diferentes a partir do dia 14 de dezembro. As mudanças foram acertadas entre a Prefeitura e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) do município e foram estabelecidas em função da proximidade das festividades de fim de ano. na cidade de, no portal do Triângulo Mineiro, serápara compras dee poderá abrir em horários diferentes a partir do dia 14 de dezembro. As mudanças foram acertadas entre a Prefeitura e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) do município e foram estabelecidas em função da proximidade das festividades de fim de ano.





De 14 a 18 de dezembro, o funcionamento do comércio será das 9h às 21h. Já no sábado, dia 19, as lojas poderão funcionar entre 9h e 18h. No domingo dia 20, também estará autorizado o atendimento presencial, mas apenas entre 16h e 21h.





As mudanças visam receber os consumidores na data comercial considerada de maior movimentação do ano, com maior flexibilidade de atendimento e em busca de menor concentração de pessoas em áreas comerciais.





Todos os empresários terão que seguir os protocolos sanitários que regem o município, com número reduzido de pessoas dentro dos estabelecimentos, uso de máscara obrigatório, e disponibilização de álcool em gel, além de aferição de temperatura na entrada dos comércios.