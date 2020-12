COVID-19: Cidades do Leste de Minas registram 14 mortes nesta segunda-feira

Policlínica Municipal de Governador Valadares, local onde os casos suspeitos de COVID-19 são testados (foto: Tim Filho)

Os mesmos leitos UTI COVID-19 nos hospitais particulares permaneceram com ocupação de 100%, como acontece há vários dias na cidade. No total, desde o início da pandemia do novo coronavírus, Governador Valadares já registou 12.438 casos de COVID-19 e 431 mortes.









Morte aos 15 anos em Santana do Paraíso





Em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, a Secretaria Municipal de Saúde registrou mais duas mortes e 21 novos casos de COVID-19. Com os novos dados, sobe para 37 o número de mortes e 3.165 os casos confirmados da doença. As vítimas foram uma senhora, de 95 anos de idade, e uma adolescente de 15 anos. A idosa possuía comorbidades.

A adolescente, que não possuía comorbidades, residia no bairro Residencial Paraíso e morreu no domingo (27/12), no Hospital Municipal de Ipatinga. O teste de COVID-19 foi realizado no dia morte com o resultado positivo para a doença.









O Boletim Epidemiológico COVID-19 emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares registrou, nesta segunda-feira (28/12)A ocupação de leitos UTI COVID-19 SUS ficou em 89,70% depois dessas mortes.