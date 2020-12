COVID-19: ao menos 38 famílias mineiras passaram Natal enterrando parentes

A ceia defoi convertida empara ao menos 38 famílias em Minas Gerais. Essa é a triste história contada pelos números do painel da COVID-19 , que monitora ano estado. Até as 11h desta segunda-feira (28/12), o sistema registrava quatropela doença no dia 25 de dezembro, 15 no dia 24 e 19 no dia 23, véspera das comemorações natalinas.

Entre as 38 vítimas que se foram entre 23 e 25 de dezembro, oito são de, no Vale do Rio Doce, com idades entre 66 e 86 anos. Cinco pacientes são de, no na Zona da Mata - que tinham entre 62 e 79. A capital mineira, onde a situação epidemiológica é preocupante , compareceu com quatro mortos, entre 55 a 69 anos. A lista fúnebre segue com os municípios de(3),(3),(3),(2),(2),(2),(1),(1),(1),(1) e(1).