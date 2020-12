Prefeitura interditou quatro bares e restaurantes em BH no período do Natal

fiscalizou 66 bares e restaurantes entre os dias 24 e 27 de dezembro para verificação do cumprimento dos decretos da COVID-19. Quatro ações deforam realizadas nos locais que insistiram em manter o funcionamento em desacordo com os decretos municipais e duasforam aplicadas.

fiscais, agentes de campo, guardas municipais e policiais militares, que autuaram os seis estabelecimentos no total.





O trabalho da prefeitura foi realizado porcompostas por

Quatro dos estabelecimentos foram interditados por descumprirem os decretos municipais e dois receberam multas. Um no valor de R$17.614,57 por descumprimento e o outro no valor de R$3.522,91, por promover um evento não licenciado.

Os locais que não cumprirem as normas municipais podem ser denunciados pela população. De acordo com a Subsecretaria de Fiscalização, as equipes realizam todos os atendimentos às denúncias, que são recebidas através do número 156, pelo portal de serviços e pelo PBH APP.

Segundo a Prefeitura, no final de semana dos dias 26 e 27/12 dois locais na região do Barreiro foram interditados, além de uma boate na Savassi e um evento que era realizado no Bairro Minaslândia, na Região Norte da capital. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.