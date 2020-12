COVID-19: Três Pontas anuncia possível colapso no sistema de saúde

Administração pública está preocupada com o avanço do novo coronavírus (foto: Prefeitura de Três Pontas/divulgação)

A Prefeitura de Três Pontas, no Sul de Minas, está preocupada com o avanço da COVID-19 na cidade e divulgou um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira (28/12), para alertar a população sobre um

O vídeo foi gravado pelo prefeito da cidade, Marcelo Chaves Garcia, o provedor da Santa Casa, Michel Renan Castro, o comandante da Polícia Militar, Júlio Cesar Gomes Soares e o Secretário Municipal de Fazenda, Agnaldo Corrêa.

De acordo com a prefeitura, nesta segunda-feiraO município soma 1.239 pessoas infectadas, sendo 19 mortes. Nos últimos 10 dias, foram 114 registros a mais.

“A macrorregião está na onda vermelha e a micro na onda vermelha. Algumas decisões precisam ser tomadas. Estamos aqui para informar a população e pedir sempre o apoio de todos para que essas medidas possam dar o resultado esperado”, alerta prefeito Marcelo Chaves Garcia.

Segundo o provedor da Santa Casa, Michel Renan Castro, várias ações foram realizadas ao longo do ano para minimizar o impacto da doença, mas a Santa Casa de Três Pontas está lotada.

“Hoje estamos, tanto com a parte de enfermaria, quanto na parte de UTI, lotadas. Muito próxima do colapso. Então, eu venho pedir à população que tenha uma responsabilidade para esses próximos dias. Assim, não precisaremos enviar nossos pacientes para outras cidades da região, por causa do colapso no nosso sistema de saúde. Isto já vem acontecendo em outros municípios da região. Nós já recebemos três pacientes de Varginha”, ressalta.





Blitz contra aglomerações

O comandante da Polícia Militar, Júlio Cesar Gomes Soares, informou que blitz estão sendo feitas para evitar a aglomeração de pessoas na cidade. “A PM tem feito blitz na Avenida Oswaldo Cruz e também na Avenida Ipiranga, onde a população se reúne. Já tiveram algumas medidas da prefeitura em relação a fechamento de bares. Ao “escadão”, por exemplo, foi interditado”, afirma.

Ainda de acordo com o comandante, a PM está atenta aos eventos de fim de ano e as denúncias relacionadas ao enfrentamento da COVID-19. “Eventos estão proibidos na cidade, mas a gente sabe que algumas pessoas buscam descumprir a lei”, diz.