Serviço de alerta de chuvas via Whatsapp já está funcionando em Uberlândia

Alertas são enviados com informações específicas da região (foto: Araípedes Luz/Secretaria de Governo e Comunicação) Defesa Civil em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, passou a oferecer serviço de alerta sobre chuvas fortes na cidade por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Só em janeiro, o município teve dois dias de inundações por causa de temporais, nos quais choveu quase metade do esperado para todo o mês. em, no Triângulo Mineiro, passou a oferecer serviço dena cidade por meio do aplicativo de mensagens. Só em janeiro, o município teve dois dias de inundações por causa de, nos quais choveu quase metade do esperado para todo o mês.





O canal para que os moradores recebam os avisos faz parte do chamado “Zap da Prefeitura”, acessível pelo número (34) 9-9774-0616. Para ter o serviço, basta escolher a opção “7- Alertas da Defesa Civil” dentro do menu do serviço. Será solicitado que o usuário informe o nome completo, CPF e o CEP da região da qual deseja receber os alertas.







O sistema foi desenvolvido pela empresa pública Processamento de Dados de Uberlândia (Prodaub). O objetivo é que o envio de alertas colabore na prevenção, além de aumentar a percepção de riscos e adoção de medidas de proteção do próprio cidadão.





“A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), tem atuado em diversas frentes para prevenir e minimizar o impacto das fortes chuvas sobre a população. A Defesa Civil orienta a população a tomar alguns cuidados em dias de chuva para evitar transtornos. Os motoristas devem evitar trafegar pelas regiões mais baixas da cidade. Em dias nublados, não é indicado deixar os veículos estacionados próximos a árvores, principalmente as mais antigas”, informou o município sobre no lançamento do serviço.





Chuvas

Nos dias 6 e 7 de janeiro, fortes chuvas causaram uma série de transtornos em Uberlândia. Um córrego transbordou e a principal avenida da cidade, a Rondon Pacheco, foi tomada pela enxurrada.



Mais de 20 árvores caíram, carros foram arrastados e famílias perderam móveis e eletrodomésticos. Uma pessoa precisou ser salva pelo bombeiros depois de ficar ilhada no Bairro Santa Luzia.



As tempestades e os estragos ficaram concentrados nos bairros das regiões Leste e Sul da cidade, em ambos os dias. Até hoje parte dos estragos, como buracos e calçadas destruídas, ainda precisam de reparos.