Córrego transborda e invade ruas e avenidas de Uberlândia depois de chuva

Mais uma vez avenida Rondon Pacheco ficou inundada (foto: Vinícius Lemos) Um córrego transbordou e, de novo, a principal avenida da cidade foi tomada pela enxurrada. Mais de 20 árvores caíram pela cidade, carros foram arrastados e famílias perderam móveis e eletrodomésticos. Um forte chuva inundou ruas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde desta quarta-feira (06/01).. Mais de 20 árvores caíram pela cidade, carros foram arrastados e famílias perderam móveis e eletrodomésticos.





A tempestade e os estragos ficaram concentrados nos bairros das regiões Leste e Sul da cidade. Com o grande volume de água, o córrego Lagoinha subiu muito e água começou a invadir as vias e residências no entorno. No bairro Pampulha houve os primeiros registros de danos, que se seguiram para o bairro que dá nome ao córrego e também São Jorge, Jardim Inconfidência e Morada da Colina, principalmente.



Parte do parque linear, às margens do córrego, foi fechada pela Defesa Civil, assim como avenidas importantes como Carlito Cordeiro e Nicomedes Alves dos Santos. Praças também foram afetadas. O asfalto foi arrancado em vários pontos da cidade.





Na avenida Rondon Pacheco, que frequentemente sofre com chuvas fortes, a água tomou cerca de um terço da via. O trânsito teve que ser desviado por mais de uma hora enquanto a água do córrego descia para setores mais baixos até encontrar o Rio Uberabinha. Funcionários de um restaurante, que fica na avenida, ficaram ilhados e alguns deles nem conseguiram chegar ao trabalho enquanto a enxurrada não escoava.





Pelo menos um carro foi danificado por queda de árvores, ao mesmo tempo em que outros tiveram problemas mecânicos e elétricos ao serem invadidos por água. A fiação de empresas de telecomunicações foi afetada, mas não houve confirmação de que faltou energia elétrica nos bairros afetados pelo temporal.





A chuva que gerou todos os transtornos representou 18% do esperado para janeiro no Município, que tem como média climatológica é 286 mm no mês. A Estação Climatológica no bairro São Jorge ocorreu precipitação de 53 mm em uma hora e meia.