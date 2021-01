Raio atingiu posto no Bairro Concórdia (foto: WhatsApp/ Reprodução)

Umatingiu a fiação da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) sobre umde combustível no Bairro, na Região Nordeste de Belo Horizonte.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a descarga elétrica desceu até as bombas de abastecimento, causando um incêndio. Populares realizaram o início do combate às chamas com extintores de pó químico seco.



Quando a corporação chegou ao local, a situação já havia sido controlada.

Chuva provoca estragos em BH: raio atinge posto e água arrasta carro. Veja vídeo:https://t.co/shmeZSOfnx pic.twitter.com/RxjvlteHU5 — Estado de Minas (@em_com) January 6, 2021



Na Região Centro-Sul, um veículo amarelo foi arrastado pela enxurrada na Rua La Place, 45, no Bairro Santa Lúcia, próximo à Rua Halley.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, placas de asfalto foram arrancadas com a força da água.





Por causa do alto risco de transbordamento do Córrego Ferrugem e Ribeirão Arrudas, a Avenida Tereza Cristina foi bloqueada para evitar prejuízos aos motoristas.





Enxurrada no Bairro Santa Lucia arrasta carro (foto: WhatsApp/ Reprodução)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Previsão do tempo A meteorologia explica que pancadas de chuva como desta tarde são causadas por causa do calor e da disponibilidade de umidade do ar. Esse tempo é típico para a estação verão.









A previsão é de elevação da temperatura em parte de Minas, o dia pode ser quente e abafado e, em algumas localidades do Norte do estado, a temperatura máxima pode chegar aos 37°C.





Em Belo Horizonte, a temperatura hoje pode variar dos 18°C aos 31°C.









O cruzamento da Rua Joaquim Murtinho com Avenida Prudente de Morais, na Região Centro-Sul de BH, também foi interditado devido ao risco de cheia do Córrego Leitão. Os bloqueios duraram cerca de 30 minutos.Em seis dias: na Regional Centro Sul já choveu 70% e na Regional Noroeste já choveu 58% do esperado para todo mês.Barreiro - 92,4 (28,1%)Centro Sul - 230,6 (70,1%)Leste - 146,2 (44,4%)Nordeste - 148,8 (45,2%)Noroeste - 191,4 (58,2%)Norte - 115,0 (34,9%)Oeste - 173,4 (52,7%)Pampulha - 127,6 (38,8%)Venda Nova - 163,4 (49,7%)Média Climatológica de janeiro 329,1 mm