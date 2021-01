Chuvas de janeiro podem agravar pandemia de COVID-19 em Minas Gerais

Em Muriaé, enchente desalojou 55 pessoas, que foram para abrigos provisórios. Prefeitura diz que distribuiu máscara e álcool em gel e orientou sobre distanciamento (foto: Prefeitura de Muriaé/Divulgação)



Como uma tragédia que se insere na outra, as enchentes típicas de janeiro podem agravar a pandemia do novo coronavírus em Minas Gerais e demandam ações urgentes do poder público. O alerta é dos infectologistas diante do cenário que promete se instalar no estado nas próximas semanas: milhares de desabrigados aglomerados em abrigos improvisados, onde imperam precárias condições de higiene, além da proliferação de outras doenças infectocontagiosas além da COVID-19, gerando ainda mais sobrecarga ao já combalido sistema de saúde dos municípios mineiros. Apesar de anunciada, a catástrofe parece fora do radar de várias cidades e do próprio estado, que, quando questionados sobre os planos para enfrentamento da situação, apresentam soluções genéricas, ou se calam. Como uma tragédia que se insere na outra, astípicas depodeme demandam ações urgentes do poder público. O alerta é dos infectologistas diante do cenário que promete se instalar no estado nas próximas semanas: milhares deimprovisados, onde imperam precárias condições de higiene, além da proliferação deinfectocontagiosas além da COVID-19, gerando ainda mais sobrecarga ao já combalido sistema de saúde dos municípios mineiros. Apesar de anunciada, a catástrofe parece fora do radar de várias cidades e do próprio estado, que, quando questionados sobre os planos para enfrentamento da situação, apresentam soluções genéricas, ou se calam.





LEIA MAIS 13:34 - 05/01/2021 Chuva inesperada: confira dicas para não ser pego de surpresa

06:00 - 05/01/2021 Chuvas já mataram oito pessoas nesta temporada em Minas Gerais

18:01 - 05/01/2021 COVID-19: uso das UTIs tem novo recorde, e BH bate marca de 1,9 mil mortes Defesa Civil estadual, o total de atingidos pelos alagamentos ultrapassou 94,7 mil – 82,6 mil desalojados e 12,1 mil desabrigados. O número de municípios em situação de emergência ou de calamidade pública chegou a 218. De outubro de 2020 a janeiro de 2021, já são 720 afetados pelas enchentes – 135 desabrigados e 585 desalojados. Seis cidades estão com decretos de situação de emergência vigentes.



O saldo dos temporais do início do ano passado permite vislumbrar o que Minas pode estar prestes a enfrentar. Segundo dados da, o total de atingidos pelos alagamentos ultrapassou 94,7 mil – 82,6 mil desalojados e 12,1 mil desabrigados. O número de municípios em situação de emergência ou de calamidade pública chegou a 218. De outubro de 2020 a janeiro de 2021, já são 720 afetados pelas enchentes – 135 desabrigados e 585 desalojados. Seis cidades estão com decretos de situação de emergência vigentes.

A meteorologia, até o momento, também não permite fazer projeções otimistas. Para a primeira semana de 2021, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva sem trégua em Minas. Na capital mineira, o Inmet calcula que, nos quatro primeiros dias de janeiro, já tenha chovido 44,8% do previsto para todo o mês.





É praxe que as vítimas das enchentes sejam acolhidas em alojamentos temporários, montados em ginásios e escolas – como ocorreu em janeiro passado nas cidades de Contagem, na Grande BH, além de Espera Feliz e Caparaó, na Zona da Mata. O infectologista Estevão Urbano lembra que o potencial de aglomeração desses locais é grande, o que pode favorecer a propagação do novo coronavírus. Ele também ressalta que, nos abrigos, as condições de higiene costumam ser ruins, com banheiros compartilhados por muitas pessoas, banhos limitados e poucas torneiras à disposição.





“É claro que estamos falando de uma situação de emergência. As pessoas que perderam suas casas por causa das chuvas precisam ser acolhidas e é óbvio que esse acolhimento vai envolver riscos, pois estamos numa pandemia. Agora, é fundamental que o poder público pense em protocolos sanitários para essas situações, de forma a minimizar os pequenos surtos de COVID-19 que podem vir por aí. Fornecer abrigo sem protocolos de segurança seria uma irresponsabilidade”, avisa Urbano.





Protocolos

Entre as medidas a serem adotadas nos alojamentos, o médico cita o cálculo antecipado da lotação de ginásios e escolas e a acomodação das vítimas dentro das salas, de modo a proporcionar maior distanciamento social entre os desabrigados. “O ideal é que a ocupação total dos imóveis não ultrapasse 30% da capacidade total”, orienta o especialista.





Outras providências recomendadas seriam a distribuição de kits de higiene com detergente, sabonete, máscaras e álcool em gel e outros artigos do gênero, além da fiscalização do cumprimento dos protocolos estabelecidos. “A testagem periódica das comunidades durante o tempo em que elas permanecerem desalojadas também seria bem-vinda”, observa o especialista.





Para o consultor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Carlos Starling, o ideal é que, na medida do possível, os municípios procurem as vítimas dos alagamentos em pousadas, pensões e hotéis, onde podem ser separadas por núcleo familiar. “Evidentemente que só uma minoria de cidades poderá fazer isso. Para aquelas que puderem, no entanto, esse é o melhor dos mundos”, pondera o infectologista.





Ele orienta ainda que as autoridades promovam a vacinação dos grupos de desabrigados contra doenças como sarampo e pneumococos. “Os idosos podem ser imunizados contra influenza. As chuvas trazem a proliferação de diversas infecções. Felizmente, para muitas delas temos vacinas. Vacinar essa população vulnerabilizada pelas enchentes é uma forma de evitar que o sistema de saúde, já sobrecarregado pela pandemia, seja ainda mais exigido para o atendimento de outras demandas”, afirma Starling.





Os especialistas acreditam que o impacto das chuvas na pandemia dependerá da intensidade das chuvas deste verão – consequentemente, da dimensão dos estragos provocados. Ambos ponderam que as precipitações de 2020 foram atípicas e não devem se repetir com a mesma força este ano. Eles reiteram, contudo, a necessidade de se estabelecerem protocolos para os abrigos temporários.





“As pessoas estarem fora de casa, por si só, é um evento que aumenta significativamente as chances de contaminação pelo coronavírus. E as enchentes tornam isso inevitável. Então, seria prudente mitigar o máximo possível as consequências desses eventos”, diz Carlos Starling.





Planos genéricos

O Estado de Minas solicitou à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais que detalhassem o planejamento para o período chuvoso no contexto da pandemia. A coordenadoria informou que “orienta os municípios a acomodarem as famílias em moradias temporárias, mediante a utilização de aluguel social”. “Em caso de emergência, o município pode, também, acomodar as famílias em escolas da rede pública, desde que haja o devido distanciamento, conforme recomendações expedidas pela Secretaria de Estado de Saúde para o enfrentamento à COVID-19”, diz a nota enviada à reportagem.





O EM também questionou a Defesa Civil sobre o valor do orçamento estadual de 2021 destinado a ações emergenciais. Segundo a instituição, o total previsto para 2021 é de R$ 3,87 milhões – sendo R$ 1,11 milhão para prevenção de desastres e R$ 2,76 milhões para gestão de catástrofes.





Os mesmos questionamentos foram feitos a 10 cidades mineiras que decretaram situação de emergência ou calamidade pública em 2020 e 2021, como Belo Horizonte, Santa Luzia, Ibirité, Sabará, Contagem, Betim, Campo Belo, Muriaé, Acaiaca e Aguanil. Sete retornaram o contato, mas descreveram planos em sua maioria genéricos, que não mencionam grande parte dos protocolos recomendados pelos infectologistas. Veja as respostas de cada município:





Belo Horizonte

A prefeitura da capital esclareceu que, no período chuvoso de 2020, não considerou escolas e ginásios para acolhimento de famílias. “Aquelas que precisaram deixar suas casas e que não contavam com uma rede de apoio pessoal foram encaminhadas para pousadas preparadas. Na ocasião, foram disponibilizadas 500 vagas, em três espaços diferentes que possibilitavam o distanciamento social”.





Ibirité

O Executivo informou que aumentou o número de abrigos de um para três devido à pandemia de COVID-19. Os locais até então escolhidos são a Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia (CAIC), Escola Municipal Alvorada e Escola Municipal Jardim das Rosas. “O limite de ocupação para cada um dos locais será de 30% da capacidade total, e cumprirão rigorosamente todos os protocolos do Ministério da Saúde, como uso obrigatório de máscaras, distanciamento social, constante higienização das mãos e separação das famílias por bolhas de convívio, para reduzir o contágio pelo coronavírus.”





Santa Luzia

A cidade afirmou que, para restringir as aglomerações, vai abrigar as vítimas dentro das salas de aula de escolas municipais de forma que, no máximo, duas famílias vão ocupar cada sala. “Caso seja necessária a montagem dos abrigos temporários, na triagem e cadastramento, as famílias vão responder a um questionário de responsabilidade sobre a COVID-19 e será realizada aferição de temperatura e demais protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde, como uso obrigatório de máscara e a disponibilização de álcool em gel”.





Muriaé

A cidade decretou situação de emergência em 1° de janeiro deste ano. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, na madrugada de 4 de janeiro, cerca de 55 pessoas foram orientadas a deixar suas casas para evitar contato maior com a enxurrada, gerada por fortes chuvas na cidade. Dois locais foram estabelecidos como alojamentos provisórios – o Centro de Formação e Ascensão Social (Cefas) e a escola municipal Cléria Tico. Em ambos, o poder público afirma ter distribuído máscaras faciais, álcool em gel, além de orientações para o distanciamento social.





Aguanil

Em situação de emergência deste 6 de dezembro de 2020, Aguanil contabiliza 28 atingidos pelas chuvas. Segundo a Defesa Civil da cidade, uma pessoa teve a casa parcialmente submersa e foi deslocada para outra moradia, com aluguel subsidiado pela administração municipal. As demais foram para casa de parentes. O município ainda não planejou protocolos para eventuais abrigos temporários.





Contagem

O município informou que o Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 se reuniria ontem para estabelecer ações de combate à pandemia no contexto das chuvas.





Betim