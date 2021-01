Temperaturas se elevam em Minas Gerais e ainda pode chover

Painéis do Cura, no Centro de BH, vistos da Rua Sapucaí. À esquerda, parte do Viaduto Santa Tereza (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

As temperaturas máximas em boa parte das regiões de Minas Gerais estão em ligeira elevação nesta quarta-feira. Por causa do calor e da disponibilidade de umidade do ar, ainda há chances de pancadas de chuva de verão no estado. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





“Essas chuvas podem ser localizadas, de intensidade fraca a moderada, acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento ocasional, durante à tarde ou noite, especialmente no setor Centro-Sul e Oeste mineiro”, diz o boletim do órgão.









Com o aumento da temperatura, o dia pode ser quente e abafado e, em algumas localidades do Norte do estado, a temperatura máxima pode chegar aos 37°C.





Em Belo Horizonte, a temperatura hoje pode variar dos 18°C aos 31°C. O dia é de parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.





Ainda de acordo com o Inmet, nos primeiros cinco dias de janeiro já choveu 147,7 milímetros, 44,9% do esperado para todo o mês em Belo Horizonte. A média climatológica de janeiro na capital é de 329,1 milímetros de chuva. A estação meteorológica usada como referência para este cálculo fica no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul da cidade.