Um homem de 43 anos foi preso após atropelar três pessoas e matar uma delas na madrugada desta terça-feira (15/2), na Rua Jacuí, no Bairro Ipiranga, Região Nordeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), com sinais de embriaguez e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, ele fugia de uma blitz quando o acidente ocorreu. O motorista, que é empresário, tem outras passagens pela polícia pela mistura de álcool e direção.









Ao entrar na Rua Jacuí, ele bateu em um Ford Fiesta prata, perdeu o controle da direção, bateu em um poste e atingiu três pessoas na calçada.





Segundo informações de uma fonte ouvida pelo Estado de Minas, as vítimas são um casal e uma idosa que seria moradora de rua. A mulher, de 56 anos, e o marido dela, de 58, estavam na porta de casa quando encontraram a idosa, que teria cerca de 60 anos, confusa. Eles tentavam ajudá-la quando os três foram atingidos pelo carro na calçada.









Conforme a Polícia Militar, a mulher de 56 anos morreu no local do acidente. O marido dela sofreu escoriações nas pernas e foi levado ao Hospital Odilon Behrens. Já a idosa, sem identificação, foi levada em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital João XXIII.





O motorista do Fiesta disse à polícia que saiu da Rua Wilson Modesto Ribeiro e virou à esquerda na Jacuí quando foi atingido pelo Hyundai. Ele reclamava de dores pelo corpo, mas dispensou atendimento médico.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, o motorista que atropelou as vítimas disse que se desesperou ao parar na blitz porque a CNH dele está suspensa e bloqueada. O documento já teria sido entregue no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) para o cumprimento da punição. Ele disse que, durante a fuga, ao entrar na Jacuí, foi surpreendido pelo Fiesta no meio da via e não conseguiu evitar a batida.