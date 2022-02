Homem atropela pai e filho em escola após briga em Alfenas; veja vídeo

Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar o caso (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Após uma briga de dois alunos em uma escola de Alfenas, cidade no Sul mineiro, o pai de um dos adolescentes atropelou o outro pai e o filho, na porta de uma escola particular na última quinta-feira (10/2).

A discussão dos alunos, segundo a Polícia Militar, era constante e, desta última vez, os dois entraram em luta corporal no pátio da escola. A escola acionou os responsáveis, que acabaram discutindo após uma reunião com o corpo docente do colégio.

Na saída da escola, a mãe de um dos alunos brigou com o pai que foi atropelado. Acompanhada do marido, os dois entraram no carro e o homem partiu com o veículo para cima das vítimas.

Atropelamento

Nas imagens divulgadas em redes sociais, é possível ver que pai e filho estão na rua após a briga, e que uma caminhonete branca avança contra eles derrubando os dois no chão.

Segundo a PM e nas imagens do vídeo, o pai do outro garoto atropela as vítimas pelo menos três vezes. A família que estava no carro, saiu do local sem prestar socorro, mas logo depois a PM conseguiu localizar o responsável.

Conduzido até a delegacia, ele foi autuado – o homem assinou um termo circunstancial de ocorrência e foi liberado.

A Polícia Civil está no caso e pretende instaurar um inquérito para poder apurar melhor o caso.

A reportagem entrou em contato com a escola, para entender como a briga começou, mas não obteve retorno.

Pai e filho passam bem, sem ferimentos graves.