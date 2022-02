Em pouco mais de 30 dias, outra mãe dá à luz em viatura dos bombeiros

Bebê se chama Victor Hugo (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



Um bebê nasceu na noite dessa quinta-feira (10/2) dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, enquanto a mãe era levada para a maternidade. Esse é o segundo caso de bebês apressados em pouco mais de um mês na cidade.





De acordo com os bombeiros, o parto aconteceu na rodovia MGC-497, quando a mãe era levada para a Maternidade do Hospital Municipal. Ela estava de 40 semanas e passou mal em casa, apresentando sangramento.





Os militares perceberam, ainda no início do atendimento, que o parto já estava avançado e tentaram um deslocamento para a hospital. Entretanto, no meio do caminho, não houve mais tempo e a mãe deu à luz na viatura, acompanhada pelos bombeiros.



Ela batizou o bebê de Victor Hugo. Mãe e filho foram recebidos no Hospital Municipal.

Outro caso No início de janeiro, outro bebê veio ao mundo em uma viatura dos bombeiros. Quando eles chegaram para atender o caso, a mãe, de 32 anos, já estava em trabalho de parto. Rapidamente, os bombeiros colocaram a mulher na ambulância e iniciaram o deslocamento para o Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Uberlândia.



Mais uma vez, não deu tempo de chegar ao destino e a bebê Maria Gabrielle nasceu no caminho.