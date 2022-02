Idosos de asilo no Sudoeste mineiro estão curados da COVID-19

No Lar de São Vicente de Paulo, em São João Batista do Glória, a vida voltou ao normal com todos os internos curados (foto: Acervo/Lar São Vicente de Paulo)

Dos 20 idosos do Lar São Vicente de Paulo, em São João Batista do Glória, no Sudoeste de Minas, 19 contraíram e se curaram da COVID-19. O surto de COVID-19 no lar de idosos teve seu ápice no dia 24 de janeiro. Tudo começou no dia 21, quando dois internos foram levados ao hospital com sintomas. Os internos testaram positivo para a doença. Todos eles já foram vacinados com a dose de reforço. “Graças a Deus, ninguém veio a óbito”, disse Juliano Vieira, assistente social do Lar São Vicente de Paulo.



Em janeiro, diante da situação, a enfermeira responsável pelo lar testou os demais internos, sendo que 16 testaram positivo e três negativo. Os internos ficaram monitorados no lar. No domingo (25/1), alguns internos sintomáticos foram encaminhados para avaliação no hospital, passaram por consulta médica, exames de laboratório e diagnóstico. Foram medicados e encaminhados para acompanhamento no Lar. Os outros três também testaram positivo em seguida, completando 19.



A Secretaria Municipal de Saúde enviou um médico para atendimento e reavaliação de todos os internos, encaminhou também testes antígenos para retestagem dos internos negativados e de todos os colaboradores. A Secretaria Municipal de Saúde liberou testes para os funcionários - 18 servidores entre efetivo e prestadores de serviço. Alguns dos funcionários testaram positivo.



Agora, todos os servidores testaram negativo e também estão de volta ao trabalho. A Prefeitura de São João Batista do Glória cedeu um médico a partir de março, que fará duas visitas semanais ao lar para checar a saúde dos idosos. Eles continuam tendo o acompanhamento dos funcionários do PSF (Programa de Saúde da Família). Alguns que têm condições clínicas fazem sessões de fisioterapia.



“A entidade gostaria de agradecer toda a equipe da Secretaria da Saúde, dos funcionários e direção do hospital pelo apoio, pelo carinho que receberam nossos internos, inclusive com o fornecimento de materiais”, disse Juliano. As visitas familiares ou de terceiros aos internos continam suspensas até segunda ordem.