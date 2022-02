Surto de COVID em asilo de Pouso Alegre contamina 32 idosos

Magson Gomes - Portal Terra do Mandu

Idosos com COVID estão isolados na área superior do Asilo Betânia da Providência, em Pouso Alegre (foto: Nayara Andery/ Terra do Mandu)

Um surto de COVID-19 causou a contaminação de 32 dos 65 idosos do Asilo Betânia da Providência, em Pouso Alegre. Mariene Moraes, diretora da instituição, ressalta que o primeiro caso foi de uma idosa com sintomas na última segunda-feira (7/2). A boa notícia é que nenhum deles precisou de internação.

Na segunda-feira, "alguns idosos estavam com resfriado, olhos lacrimejando e aí foi pedido o teste e 32 idosos foram confirmados com a COVID", conta Mariene. Todos estão isolados e são atendidos pela equipe do asilo e médicos da UPA.

O asilo tem duas alas - a principal e a sede superior ao pátio. Elas são a moradia dos idosos, sendo que uma ala atende mulheres e a outra é destinada aos homens. Com o surto, 33 idosos em bom estado de saúde estão na parte inferior e a superior foi reservada para os 32 contaminados.

Para a direção, o fato de todos estarem sem sintomas graves e poderem ser tratados no asilo se deve à vacinação. "E graças a Deus e à vacina, eles estão bem. Não precisou de internação de nenhum idosos. Eles estão todos bem e até o começo da semana já saem do isolamento." Todos os idosos da instituição já receberam as três doses de imunizantes.

Parte das medidas preventivas incluiu a visitação, que foi suspensa no início da pandemia e mantida apenas por meio de vídeos. Ela foi retomada em setembro de 2021 com a cortina do abraço, uma cortina plástica transparente para contato entre atendidos e familiares e amigos. A instituição ampliou gradualmente a visitação de familiares e amigos dos idosos. Devido ao recente surto, só é permitida a entrada de funcionários da instituição.

Segundo surto em três anos

Casos de COVID começaram a se multiplicar no Brasil em março de 2020. O primeiro surto no asilo foi em julho de 2021, com a contaminação de 20 idosos e sete funcionários. Mariene conta que foram sete meses sem registrar nenhum caso, até o surto recente.

Asilo precisa de doações

Manter a rotina de cuidados com os idosos contaminados requer o uso constante de itens descartáveis e de proteção. Mariene reforça que o asilo precisa de ajuda da comunidade, por meio de doações.

Os principais itens que podem ser doados são luvas de látex, máscaras e aventais descartáveis, álcool líquido e em gel 70%, água sanitária e leite integral. As doações de produtos ou em dinheiro podem ser entregues no local, na Rua Olegário Maciel, 287. O telefone para informações é (35) 3422-5612 (Nayara Andery/ Especial para o EM).