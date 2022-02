Presa parte de quadrilha que teria furtado mais de 2 mil dormentes de trem

Dormentes de trens são elementos instalados nas vias ferroviárias para suportar as cargas dos trens (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Com objetivo de desarticular uma quadrilha especializada no furto e revenda de dormentes da VLI, empresa de transporte ferroviário, a Polícia Civil (PC) de Campos Altos, com o apoio da PC de Ibiá, prendeu, na quinta-feira (10/2), dois suspeitos. Um deles, de 50 anos, foi detido em Campos Altos, e o outro, de 51, em Ibiá, ambas cidades da microrregião de Araxá, no Alto Paranaíba.

Segundo informações do delegado regional, Vitor Hugo Heisler, eles são suspeitos de furtar e revender os dormentes, sendo que cada um dos objetos era comercializado por R$ 100. Dormentes de trens são elementos que são instalados nas vias ferroviárias para suportar as cargas dos trens.

No momento das prisões dos suspeitos, não foram localizados dormentes.

As prisões dos suspeitos foram efetuadas pela PC de Campos Altos, com o apoio da PC de Ibiá (foto: PCMG/Divulgação)

“No ano passado, a PC de Campos Altos recuperou mais de 2 mil dormentes da região de Campos Altos e Ibiá”, complementou o delegado.

Os dois suspeitos foram encaminhados para o presídio de Araxá. As investigações, que são de responsabilidade da PC de Campos Altos, continuam, já que existe a suspeita de a quadrilha ser formada por outros integrantes.