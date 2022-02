Barranco despenca em abismo e leva parte de uma rua, em Caratinga

O trecho da Rua José Trindade Bento despencou pelo abismo e compromete casa da parte alta (foto: Reprodução/Super Canal) A chuva na madrugada desta sexta-feira (11/2), em Caratinga, no Vale do Rio Doce, causou mais um desmoronamento na Rua José Trindade Bento, no Bairro Santa Cruz.

Na quarta-feira (9/2), um muro de contenção próximo a um barranco desabou na parte baixa dessa rua, desalojando 13 famílias, que foram orientadas pela Defesa Civil de Caratinga a deixar suas casas.

Com a chuva da madrugada desta sexta-feira, um trecho da rua despencou pelo abismo e deixou várias casas no limite do barranco, com as paredes dessas casas apresentando rachaduras que podem causar uma tragédia no local.

A Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar estiveram na rua e fizeram uma avaliação sobre os riscos. As rachaduras nas casas da parte alta preocupam as autoridades de segurança e a Prefeitura de Caratinga.

O diretor da Defesa Civil, João Henrique Vieira da Silva, explicou que além dos trabalhos de evacuação das casas, a prefeitura está fazendo o cadastramento das famílias que foram evacuadas para que todas elas sejam beneficiadas com o aluguel social.

Segundo a Defesa Civil, uma equipe de profissionais do setor de engenharia da prefeitura está fazendo uma avaliação dos estragos causados nas casas da área próxima ao local onde aconteceu o desmoronamento. E orientou as pessoas a não transitarem pela rua, que está sob risco.