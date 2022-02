Valadares está sob risco da segunda enchente em 30 dias

O Bairro São Paulo, onde ficam as balsas de travessia para a Ilha dos Araújos, é um dos primeiros a ter ruas alagadas (foto: Juninho Nogueira/Divulgação) Governador Valadares está sob risco de uma nova enchente do Rio Doce. Caso aconteça, será a segunda enchente seguida em um mesmo ano, com intervalo de 30 dias. O pico da enchente anterior aconteceu no dia 11 de janeiro, quando o nível do rio atingiu a marca de 4,35 metros.

Na manhã desta sexta-feira (11/2), a medição feita às 10h na régua do SAAE/GV, autarquia municipal que faz a captação e tratamento de água em Valadares, registrou o nível do rio em 2,09 metros.

A Defesa Civil informou que o nível do Rio Doce já atingiu a cota “Inundação” e a previsão para esta sexta-feira é que vai continuar subindo lentamente, podendo atingir, no final do dia, a cota de 2,15m na régua do SAAE.

Algumas ruas de bairros ribeirinhos começaram a ser inundadas com as águas que chegam por meio do refluxo das redes pluviais. Desde a quinta-feira (10/2), o carro de som da Defesa Civil está circulando nas ruas dos bairros ribeirinhos informando aos moradores sobre a situação do rio.

Na mensagem aos moradores, a Defesa Civil recomenda atenção e cuidado com animais domésticos, móveis e outros pertences. E se coloca à disposição de todos para mais informações, por meio do número 199, o telefone da Defesa Civil.