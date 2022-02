Acidentes deixam vítimas na BR-381; uma pessoa morreu

Acidente com dois caminhões em João Monlevade. Uma pessoa ficou ferida (foto: PRF/Divulgação)





Dois acidentes envolvendo veículos de carga mobilizaram equipes de resgate na manhã desta sexta-feira (11/2) na BR-381, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida.









De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito foi interditado parcialmente e passou a fluir no esquema de siga e pare durante a limpeza da pista.

SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO

Mais cedo, durante a madrugada, e um quilômetro a frente, uma pessoa morreu em um acidente com três veículos em São Gonçalo do Rio Abaixo. Segundo a PRF, um carro e um caminhão bateram de frente no km 364, sentido Vitória. O ocupante do carro morreu. Um ônibus acabou se envolvendo na batida.