COVID-19: 6 testemunhos de vida em homenagem a 600 mil perdas

São 600 mil retratos, multiplicados por centenas de familiares, divididos pelo imenso Brasil e somados à grande dor da perda. Na moldura de tempos angustiantes, o país atinge a marca dramática de 600 mil mortos pela COVID-19, número que traz, em cada algarismo, o sofrimento de pais, filhos, irmãos, parentes e amigos. Até ontem, 600.829 pessoas perderam a vida no país. Ainda buscando respostas para a partida repentina dos entes queridos desde 2020, homens, mulheres e crianças encontram cada qual seu jeito particular de encarar presente e futuro. Como traço de união entre eles, a saudade.





Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo coronavírus, em 11 de março de 2020, os lares brasileiros foram invadidos não só pelo medo como pelas incertezas, já que a primeira vacina contra o novo coronavírus só foi aplicada há pouco mais de oito meses, em São Paulo. Para os profissionais de saúde, os primeiros meses foram aterrorizantes, e muitos deles – médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas –, na luta diária, perderam a guerra para a doença que lotou as unidades de tratamento intensivo, levou ao isolamento social e provocou mudanças que, tudo indica, vieram para ficar.





Nesta reportagem especial em homenagem aos profissionais de saúde e a suas famílias, o Estado de Minas apresenta seis histórias, seis retratos que representam o universo de 600 mil vidas perdidas. Em cada coração, as boas lembranças de pessoas que deram a vida em um combate que é de toda a humanidade e a certeza de que, se a luta começa a ser vencida, eles deixaram seus nomes para sempre escritos na história dessa batalha.





“Trabalhava na linha de frente, atendendo pacientes em casa”





Wellington Pacífico Campos de Lima, 51 anos, clínico geral e psiquiatra



O médico com a mulher e a filha mais nova, Alice: humanismo e muita sensibilidade (foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

Um profissional dedicado, que sempre atendia a todos com sensibilidade e espírito humano. Assim era considerado o médico Wellington Pacífico Campos de Lima, que morava em Janaúba, no Norte de Minas, um dos trabalhadores da saúde que tombaram na luta contra a COVID-19.





Doutor Wellington morreu aos 51 anos, em 21 de junho deste ano, depois de permanecer internado durante 13 dias no Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, em Montes Claros, cidade polo do Norte do estado, em decorrência das complicações da doença respiratória. Deixou a mulher, a fisioterapeuta Geórgia Karolinne Lelis Silva Campos, de 38 anos, com quem teve uma filha, Alice, de 7, e a filha Clara, de 20, do primeiro casamento.





Embora morasse em Janaúba, Wellington Campos, que além de clínico era psiquiatra, se destacava no atendimento no município de Jaíba, distante 70 quilômetros, cidade onde chegou a ser prefeito no período de 2005 a 2008. A cidade que sedia projeto homônimo – maior perímetro irrigado em área contínua da América Latina, viabilizado com água do Rio São Francisco – uma de suas paixões e onde provavelmente adoeceu. Também clinicava em Nova Porteirinha, Porteirinha e Verdelândia.





Natural de Biquinhas, pequena cidade de 2,48 mil habitantes, na Região Central do estado, Wellington Campos graduou-se pela Faculdade de Medicina da UFMG, depois de aprovado entre os primeiros colocados do concorrido vestibular. Logo depois de formado, passou a trabalhar em Jaíba, onde ganhou popularidade e foi eleito para a chefia do Executivo. Terminado o mandato, continuou dando a assistência aos moradores, o que foi reforçado no enfrentamento da pandemia do coronavírus.





“O Wellington era, além de exímio profissional, uma pessoa humanitária. Não importava as horas ou circunstâncias, onde era chamado estava presente para atender de forma amiga. Era extremamente atencioso e competente. Atendia com sensibilidade, bom humor e tratava as questões da vida de forma leve”, testemunha Geórgia Karolinne, emocionada ao se recordar do marido.





“Quando começou a pandemia, ele sentiu a necessidade de saber mais sobre a COVID-19 e sobre as formas de tratá-la. Viu também que seus colegas médicos não estavam dando conta de atender toda a população e partiu para o atendimento nas casas, na zona rural, nos hospitais e onde mais fosse solicitada a sua presença no combate à pandemia”, relata Geórgia. “Trabalhava na linha de frente, atendendo pacientes em casa. Ficava até altas horas da noite fazendo atendimentos sociais”, recorda a fisioterapeuta.





O médico fazia o atendimento dentro da própria área do Projeto Jaíba, distante 50 quilômetros da área urbana. Prestava assistência aos produtores das diferentes áreas do perímetro irrigado e aos seus familiares. Foi lá que ele teria sido contaminado após um surto da doença respiratória em uma das comunidades do Jaíba.





Geórgia salienta que Wellington Campos sempre demonstrou um carinho especial pelo projeto e pelas pessoas que moram e mantêm a produção no perímetro irrigado. Segundo a fisioterapeuta, via a área como “uma região com grande potencial de crescimento, mas que muitas vezes era esquecida”. Toda semana tinha horário marcado com os moradores do projeto de irrigação. “Nada fazia com que ele desmarcasse seu compromisso com aquela população”, conta. Até que a COVID-19 interrompesse essa rotina. “O vazio que ele deixou é imensurável. O sentimento é de tristeza. Porém, o que me consola é a certeza de que ele deu o melhor de si, marcando seu nome em todos os corações e caminhos por onde andou com o seu legado”, conclui Geórgia. (LR)





“Tinha um coração imenso. Sentia pena dos que sofriam”





Sanndro Richelly Viana Brasileiro, 41 anos, enfermeiro



A enfermeira Célia Viana Brasileiro com a foto do filho no momento da vacina: ''Meu coração sangra'' (foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

"Vovó, quero dois bolos: um para a gente comer junto aqui, nos parabéns do papai, e outro para levar para o céu para comer com o meu pai." A frase foi dita em abril deste ano por Heitor, filho de Sanndro Richelly Viana Brasileiro, durante o aniversário do pai. Sanndro, que era enfermeiro em uma unidade de pronto-atendimento de Fortaleza, morreu em 8 de março, aos 41 anos, vítima da COVID-19.





Sanndro vem de uma família de enfermeiros: a mãe e os dois irmãos também exercem a profissão. Ele, que se formou na Universidade de Fortaleza (Unifor), era especialista em cinco áreas distintas da enfermagem, tendo passagens, inclusive, pela saúde indígena e atenção primária. Também fez assessoria para alguns municípios do Ceará. A experiência de 15 anos o credenciou a estar na linha de frente do combate à COVID-19, fazendo a classificação de risco dos pacientes seguindo o Protocolo de Manchester.





Durante quatro meses, ainda na primeira onda da COVID-19 em Fortaleza, a mãe, Célia Viana da Silva Brasileiro, de 67 anos, relata que Sanndro chegou a ser afastado do trabalho por ter comorbidades, como hipertensão, diabetes e obesidade. No entanto, o afastamento não chegou a ser concedido durante a segunda onda, em 2021. Em 13 de janeiro o enfermeiro testou positivo para o coronavírus e foi internado. Morreu no mês seguinte.





“Se a vacina tivesse chegado em novembro ou dezembro, meu filho estaria vivo. Mas não foi dada chance a essas pessoas que morreram por parte do gestor maior dessa nação, que não teve a sensibilidade de comprar vacina”, lamenta Célia Viana, referindo-se ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





Célia também testou positivo para a doença e foi internada em 4 de março. Precisou de balão de oxigênio para conseguir respirar. Durante os 15 dias que passou no hospital, o filho morreu. Ela soube da notícia pelas redes sociais, justamente no dia em que seria intubada.





Quando ficou sabendo do estado de saúde da mãe, Sanndro disse que, se Célia morresse, “Jesus poderia chamá-lo”, pois não saberia viver sem ela. O enfermeiro estava emotivo por ter perdido o pai e não conteve o choro quando tomou conhecimento da hospitalização de Célia.





EXEMPLO Sanndro era o filho mais velho. Assim como os irmãos, Luiz César, de 38 anos, e Georgia, de 40, seguiu os caminhos da mãe e escolheu a enfermagem como profissão. Célia, que tem mais de 42 anos de formada, disse que o que mais chamou a atenção dos filhos quanto ao trabalho foi a sua alegria ao chegar em casa após o expediente.





Mas ela diz que perdeu o encanto pela enfermagem após a morte do primogênito. A enfermeira afirma que também se entristece pelas condições de trabalho, que classifica como ruins, além dos equipamentos de proteção individual que não são adequados. Outro fator que a incomoda é a defasagem salarial.





Como legado, Célia afirma que o filho deixou a sensibilidade de quem sempre procurou ajudar os amigos. Durante a pandemia, chegou a se empenhar em conseguir leitos de terapia intensiva para pacientes que necessitavam de respirador para se recuperar.





“Ele era uma pessoa de coração imenso. Tinha muita pena dos que sofriam”. Sanndro chegou a ser homenageado na primeira edição do Prêmio Anna Nery após o início da pandemia, por parte do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE). A premiação é considerada a maior honraria da profissão. Na ocasião, foi indicado pela entidade estadual a ser condecorado a nível nacional, sendo representado por Célia.





“O que eu tenho a dizer é que meu coração sangra e está machucado. Sei que todas as mães, as esposas, os esposos, namoradas e namorados que perderam seus entes queridos devem estar com o coração igual ao meu. Tenho muita solidariedade. Tenho muita tristeza, pois essas mortes poderiam ter sido evitadas se as vacinas tivessem sido compradas quando foram oferecidas. É uma mancha muito grande que o Brasil vai levar sempre, essa mortandade. Eu perdi um cunhado, dois sobrinhos, o meu filho e amigos do peito”, conclui. (MA)