BH autoriza ampliação de público no setor de bares, restaurantes e serviços

Bares e restaurantes, além do setor de serviços, terão a capacidade de público ampliada a partir deste sábado (9/10) em Belo Horizonte. De acordo com a prefeitura da capital mineira, a medida também vai abranger parques de diversão, circos e atividades em formato drive-in.

No início da semana, o Executivo municipal já havia reduzido as exigências para escolas e comércio de uma forma geral. As flexibilizações, segundo a prefeitura, são fruto da estabilidade dos indicadores epidemiológicos da COVID-19 em Belo Horizonte.